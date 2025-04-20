Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
87,00
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
84,00
Економія при броні: -6,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
90,00
Економія при броні: -12,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
90,00
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
87,00
Економія при броні: -12,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
90,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
84,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
84,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
9.1 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
84,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
84,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
84,00
Економія при броні: -9,30 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
61.0 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
100,50
Економія при броні: -12,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
62.6 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
100,50
Економія при броні: -12,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
62.6 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
101,10
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
66.0 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
84,00
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
66.9 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
100,50
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
87,00
Економія при броні: -12,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
72.2 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
100,50
Економія при броні: -12,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
72.4 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
101,60
Економія при броні: -13,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
78.8 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
84,00
Економія при броні: -9,30 грн