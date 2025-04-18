Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
6.1 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
100,40
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
84,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
84,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
100,00
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
87,00
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
9.5 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
102,10
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
87,00
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, шосе Харківське, 166-В
10.6 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
102,10
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
10.6 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
101,10
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26-Б
13.3 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
102,10
Економія при броні: -11,60 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Франка Івана, 15/44
11.7 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
102,10
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Ірпінь, вул. Алієвої З., 66/1
21.5 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
101,60
Економія при броні: -11,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Березна, вул. Гагаріна, 48-А
153.4 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
101,60
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Черкаси, вул. Тараскова, 22
155.1 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Черкаси, просп. Перемоги, 22/1
156.5 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
90,84
Економія при броні: -4,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 23
159.1 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
101,60
Економія при броні: -11,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
87,00
Економія при броні: -2,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 1-Д
170.4 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Сміла, вул. Хмельницького Богдана, 60
171.4 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми