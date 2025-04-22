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ІмувітЦінк (ImuvitZinc)
ІмувітЦінк (ImuvitZinc)
Чернігів
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березна, вул. Гагаріна, 48-А
35.5 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
101,60
Економія при броні:
-3,80 грн
97,80
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
78,00
Економія при броні:
-3,60 грн
74,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
84,00
Економія при броні:
-9,60 грн
74,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
100,00
Економія при броні:
-13,50 грн
86,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
84,00
Економія при броні:
-9,60 грн
74,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
127.9 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
97,80
Економія при броні:
-11,30 грн
86,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
128.2 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
102,10
Економія при броні:
-15,60 грн
86,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
78,00
Економія при броні:
-3,60 грн
74,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
87,00
Економія при броні:
-12,60 грн
74,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
87,00
Економія при броні:
-12,60 грн
74,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
130.4 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
97,80
Економія при броні:
-11,30 грн
86,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 66/1
131.0 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
101,60
Економія при броні:
-15,10 грн
86,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26-Б
132.2 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
102,10
Економія при броні:
-15,60 грн
86,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
135.5 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
101,10
Економія при броні:
-14,60 грн
86,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Франка Івана, 15/44
137.6 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
97,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Тараскова, 22
234.9 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
63,68
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 23
236.0 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
101,60
Економія при броні:
-15,10 грн
86,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, просп. Перемоги, 22/1
236.3 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
90,55
Економія при броні:
-4,03 грн
86,52
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
87,00
Економія при броні:
-2,10 грн
84,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 1-Д
258.9 км
ВІТАМІНАРІУМ ІмувітЦинк таблетки №30
Георг Біосистеми
70,35
грн
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