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pH5 Засіб для миття рук без пересушування для сухої і чутливої шкіри 250 мл - Львів (663072) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
305,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
305,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
292,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
323,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
412,00
Економія: -12,36 грн
399,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
323,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
323,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
292,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
305,16 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
412,00
Економія: -12,36 грн
399,64 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
394,43
Економія: -21,70 грн
372,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
403,06
Економія: -28,42 грн
374,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Величковського, 40
Всього: упаковка (1)
305,16 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
478,70 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
444,20 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
323,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
412,00
Економія: -12,36 грн
399,64 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
412,00
Економія: -12,36 грн
399,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-Б
Всього: упаковка (1)
305,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
367,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
412,00
Економія: -12,36 грн
399,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
323,50 грн