Алакор розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Львів (668689) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: упаковка (300)
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Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Всього: упаковка (300)
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Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
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Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), ампула (5)
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Львів, вул. Городоцька, 102