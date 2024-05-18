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Алакор розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (668689) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (9), ампула (7)
1758,61
Економія: -249,42 грн
1509,19 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2), ампула (9)
1719,06
Економія: -209,39 грн
1509,67 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1), ампула (1)
1664,60
Економія: -182,80 грн
1481,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: ампула (4)
1664,60
Економія: -171,50 грн
1493,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (3), ампула (1)
1780,14
Економія: -270,94 грн
1509,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1), ампула (6)
1664,60
Економія: -182,80 грн
1481,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
1688,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
1653,40
Економія: -186,01 грн
1467,39 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2), ампула (7)
1664,60
Економія: -182,80 грн
1481,80 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (3), ампула (5)
1664,60
Економія: -182,80 грн
1481,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (4), ампула (2)
1664,60
Економія: -182,80 грн
1481,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2)
1664,60
Економія: -182,80 грн
1481,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2), ампула (8)
1739,59
Економія: -229,45 грн
1510,14 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (4)
1664,60
Економія: -182,80 грн
1481,80 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (4), ампула (5)
1776,97
Економія: -267,02 грн
1509,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), ампула (1)
1768,63
Економія: -259,44 грн
1509,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
1654,41
Економія: -187,02 грн
1467,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
1721,73
Економія: -212,08 грн
1509,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2), ампула (2)
1525,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
1664,60
Економія: -182,80 грн
1481,80 грн