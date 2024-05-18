Алакор розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (668689) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 252 аптеках
Аптека шар@
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Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), ампула (9)
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
1 соціальна аптека
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
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Всього: упаковка (1), ампула (6)
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Аптека бам
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
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Всього: упаковка (3), ампула (5)
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Дніпро, вул. Ближня, 31
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (4), ампула (2)
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Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Коробова, 2
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), ампула (8)
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Дніпро, вул. Робоча, 152
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (4), ампула (5)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А