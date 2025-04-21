Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
202,04
Економія при броні: -45,42 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
250,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,70
Економія при броні: -30,60 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
246,80
Економія при броні: -36,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
201,64
Економія при броні: -45,71 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
248,91
Економія при броні: -46,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
194,60
Економія при броні: -32,50 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
252,60
Економія при броні: -42,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
183,60
Економія при броні: -21,50 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
247,00
Економія при броні: -36,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
127,05
Економія при броні: -18,77 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
250,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
250,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
189,39
Економія при броні: -33,46 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
260,79
Економія при броні: -29,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
238,20
Економія при броні: -28,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
190,40
Економія при броні: -28,30 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
149,74
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
198,11
Економія при броні: -40,88 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
232,70
Економія при броні: -29,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
197,09
Економія при броні: -39,86 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
259,66
Економія при броні: -56,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
115,32
Економія при броні: -7,20 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
238,20
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
200,51
Економія при броні: -47,08 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
247,51
Економія при броні: -48,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
204,06
Економія при броні: -38,24 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
251,89
Економія при броні: -31,16 грн