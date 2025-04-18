Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 238 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
204,77
Економія при броні: -13,73 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
265,56
Економія при броні: -48,43 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
189,22
Економія при броні: -33,51 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
245,07
Економія при броні: -9,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
199,14
Економія при броні: -24,24 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
245,83
Економія при броні: -43,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
204,33
Економія при броні: -41,17 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
252,23
Економія при броні: -33,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
246,80
Економія при броні: -40,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
250,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
198,55
Економія при броні: -6,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
257,26
Економія при броні: -8,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
199,83
Економія при броні: -25,18 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
246,68
Економія при броні: -44,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
214,50
Економія при броні: -8,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
201,20
Економія при броні: -10,16 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
248,36
Економія при броні: -45,07 грн