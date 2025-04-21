Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
201,50
Економія при броні: -35,93 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
248,74
Економія при броні: -30,37 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
183,60 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
247,00
Економія при броні: -40,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
190,43
Економія при броні: -48,63 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
262,23
Економія при броні: -48,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
183,60 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
213,60
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
201,34
Економія при броні: -36,86 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
268,46
Економія при броні: -41,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
200,58
Економія при броні: -22,14 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
247,60
Економія при броні: -58,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
183,60 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
238,20
Економія при броні: -31,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
183,60 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
150,28
Економія при броні: -12,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
126,86
Економія при броні: -20,61 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
213,80
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
201,87
Економія при броні: -44,98 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
269,16
Економія при броні: -37,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
194,22
Економія при броні: -40,57 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
267,45
Економія при броні: -52,36 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
202,15
Економія при броні: -48,50 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
253,51
Економія при броні: -60,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
190,40
Економія при броні: -31,10 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
224,50
Економія при броні: -18,10 грн