Львів (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека копійка
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Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
201,25
Економія при броні: -41,36 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
236,39
Економія при броні: -33,67 грн
Аптека бам
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Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
172,90
Економія при броні: -11,20 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
224,30
Економія при броні: -15,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
114,26
Економія при броні: -6,40 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
217,20
Економія при броні: -8,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
213,60
Економія при броні: -5,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,50
Економія при броні: -26,68 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
258,77
Економія при броні: -65,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
201,83
Економія при броні: -41,90 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
86,19
Економія при броні: -18,63 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
217,20
Економія при броні: -8,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
115,39
Економія при броні: -7,54 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
247,00
Економія при броні: -38,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
213,80
Економія при броні: -5,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
171,30
Економія при броні: -9,60 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
220,40
Економія при броні: -12,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
171,30
Економія при броні: -9,60 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
220,40
Економія при броні: -12,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
54,45
Економія при броні: -0,60 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
238,10
Економія при броні: -29,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
171,30
Економія при броні: -9,60 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
213,60
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
199,15
Економія при броні: -39,74 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
249,74
Економія при броні: -24,81 грн