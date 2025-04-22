Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
163,50
Економія при броні: -3,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
247,00
Економія при броні: -39,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
163,44
Економія при броні: -4,90 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
225,33
Економія при броні: -6,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
224,30
Економія при броні: -16,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
172,90
Економія при броні: -13,20 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
224,30
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
200,70
Економія при броні: -48,65 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
264,41
Економія при броні: -55,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
74,92
Економія при броні: -5,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
203,56
Економія при броні: -12,42 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
268,38
Економія при броні: -64,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
190,20
Економія при броні: -30,50 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
224,30
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
201,58
Економія при броні: -23,14 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
248,84
Економія при броні: -48,86 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
163,50
Економія при броні: -3,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
224,30
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
195,22
Економія при броні: -39,43 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
260,29
Економія при броні: -39,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
203,21
Економія при броні: -24,77 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
266,72
Економія при броні: -43,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
192,80 грн
Валсартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
224,30
Економія при броні: -16,50 грн