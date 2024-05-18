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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD БАЛЬЗАМ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642233) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
776,21
Економія: -27,41 грн
748,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
798,37
Економія: -49,57 грн
748,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
723,77 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
723,77 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (2)
793,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
782,87
Економія: -34,07 грн
748,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
799,19
Економія: -50,39 грн
748,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
912,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
723,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
793,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
973,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
778,23
Економія: -29,43 грн
748,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
759,96 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
973,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
973,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
793,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
865,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
886,00
Економія: -115,00 грн
771,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
787,89
Економія: -39,09 грн
748,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
Всього: упаковка (1)
715,98
Економія: -32,86 грн
683,12 грн