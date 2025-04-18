Київ (адресу не вказано)
Доступно в 335 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
295,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
295,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
321,76
Економія при броні: -17,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
295,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
295,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
326,53
Економія при броні: -22,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
295,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
317,32
Економія при броні: -11,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
295,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
295,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
295,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
300,65
Економія при броні: -18,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
295,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
295,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
295,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
292,04
Економія при броні: -10,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ розчин для перорального застосування 300 мл №1
Екокідс
295,70 грн