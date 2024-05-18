Астрія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер коробка, №10 - Харків (674968) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Магнолія
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Магнолія
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
В інших містах:
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Героїв Крут, 60/4
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Гоголя, 274
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-У
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 7
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 113
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Верховина, вул. Стуса Василя, 1-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Яремче, вул. Свободи, 259-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 43
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Великий Березний, вул. Штефаника, 1/1