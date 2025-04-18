Інос K2+D3+Ca (Inos K2+D3+Ca)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 489 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
833,00
Економія при броні: -151,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
739,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
744,97
Економія при броні: -97,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
727,64
Економія при броні: -111,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
739,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
787,52
Економія при броні: -110,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
739,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"