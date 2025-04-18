Інос K2+D3+Ca (Inos K2+D3+Ca)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
763,61
Економія при броні: -138,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
730,00
Економія при броні: -93,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
725,10
Економія при броні: -49,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
739,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
717,33
Економія при броні: -85,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
771,36
Економія при броні: -99,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
739,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
580,08
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"