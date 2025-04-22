Інос K2+D3+Ca (Inos K2+D3+Ca)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
725,70
Економія при броні: -51,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
750,70
Економія при броні: -76,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
768,80
Економія при броні: -94,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
739,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
762,40
Економія при броні: -88,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
726,83
Економія при броні: -63,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
768,80
Економія при броні: -94,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
762,94
Економія при броні: -107,84 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
725,70
Економія при броні: -51,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
401,49
Економія при броні: -41,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
739,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
750,10
Економія при броні: -75,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
739,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
739,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
762,40
Економія при броні: -88,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
728,33
Економія при броні: -64,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ІНОС K2+D3+Ca саше №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
739,60 грн