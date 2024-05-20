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ABCDERM ШАМПУНЬ 200 мл, №1 - Запоріжжя (645304) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
661,11
Економія: -122,52 грн
538,59 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
655,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
643,00
Економія: -90,00 грн
553,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
664,56
Економія: -58,25 грн
606,31 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
655,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
525,33
Економія: -23,73 грн
501,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
651,20
Економія: -103,83 грн
547,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
518,40
Економія: -16,80 грн
501,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
667,07
Економія: -105,28 грн
561,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (2)
662,55
Економія: -64,39 грн
598,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
527,23
Економія: -25,63 грн
501,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: упаковка (1)
519,81
Економія: -18,21 грн
501,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
607,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
658,85
Економія: -74,49 грн
584,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
602,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (1)
536,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
603,44 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
655,00 грн