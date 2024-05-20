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ABCDERM ШАМПУНЬ 200 мл, №1 - Одеса (645304) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
628,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
628,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 33-А
Всього: упаковка (1)
530,64
Економія: -29,04 грн
501,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (1)
520,76
Економія: -19,16 грн
501,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
536,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (2)
536,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
519,61
Економія: -18,01 грн
501,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
536,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
628,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
522,37
Економія: -20,77 грн
501,60 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
628,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
628,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
628,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
628,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
628,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
507,02
Економія: -27,02 грн
480,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
628,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
600,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (1)
532,65
Економія: -31,05 грн
501,60 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
628,00 грн