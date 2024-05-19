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ABCDERM ШАМПУНЬ 200 мл, №1 - Львів (645304) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
587,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
526,83
Економія: -25,23 грн
501,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
524,82
Економія: -23,22 грн
501,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
536,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
587,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
587,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
524,57
Економія: -22,97 грн
501,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
536,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
655,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
536,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
536,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (2)
522,57
Економія: -20,97 грн
501,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Угорська, 8
Всього: упаковка (1)
587,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
655,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
536,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
677,20
Економія: -20,32 грн
656,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
526,58
Економія: -24,98 грн
501,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
427,92
Економія: -24,72 грн
403,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
677,20
Економія: -20,32 грн
656,88 грн