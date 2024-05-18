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ABCDERM ШАМПУНЬ 200 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (645304) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
519,96
Економія: -18,36 грн
501,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
518,05
Економія: -16,45 грн
501,60 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
523,67
Економія: -22,07 грн
501,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
525,58
Економія: -23,98 грн
501,60 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
643,00
Економія: -90,00 грн
553,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
521,21
Економія: -19,61 грн
501,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
655,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
607,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
602,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (2)
526,73
Економія: -25,13 грн
501,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
525,63
Економія: -24,03 грн
501,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
520,61
Економія: -19,01 грн
501,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
655,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: упаковка (1)
533,80
Економія: -32,20 грн
501,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (1)
536,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
517,20
Економія: -15,60 грн
501,60 грн