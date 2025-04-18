Вітамін Д3 комплекс (Vitamin D3 complex)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
169,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
169,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
169,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
169,00
Економія при броні: -11,00 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
160,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
176,00
Економія при броні: -17,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
176,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
176,00
Економія при броні: -17,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
184,00
Економія при броні: -25,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
442.6 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
176,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
176,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
ВІТАМІН Д3 КОМПЛЕКС капсули 150 мг №60
Красота та Здоров'я
176,00
Економія при броні: -20,00 грн