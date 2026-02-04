Дніпро
Куркумін з біоперіном (Curcumin with bioperin)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
0.2 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
0.6 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 10.02 після 13:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
0.7 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 10.02 після 14:00
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
1.1 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
1.7 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
600,50
Економія при броні:
-28,90 грн
571,60
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 05.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
1.9 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
600,50
Економія при броні:
-28,90 грн
571,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
2.0 км
ВАНСІТОН КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг №60
Марина
676,03
Економія при броні:
-37,24 грн
638,79
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.1 км
ВАНСІТОН КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг №60
Марина
528,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
2.2 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 05.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
2.4 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 05.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
2.5 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 05.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
2.7 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 05.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
2.7 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
2.9 км
ВАНСІТОН КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг №60
Марина
514,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
3.4 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.2 км
ВАНСІТОН КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг №60
Марина
680,91
Економія при броні:
-42,12 грн
638,79
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
4.7 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
559,70
грн
Забрати 10.02 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
5.6 км
КУРКУМІН З БІОПЕРІНОМ капсули 500 мг банка №60
НУТРИДЕМ ООО
600,50
Економія при броні:
-28,90 грн
571,60
грн
Забронювати
Показати більше
