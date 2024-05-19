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АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЬОДЯНИКИ ДИТЯЧІ ІМУН льодяники, №6 - Київ (701626) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
95,78 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
90,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (1)
101,25
Економія: -13,46 грн
87,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (2)
88,88 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
91,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
91,15 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (2)
92,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
86,19 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
86,14
Економія: -3,13 грн
83,01 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (2)
86,14
Економія: -3,13 грн
83,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
104,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
100,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (3)
91,18 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
95,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (1)
94,56 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
91,23 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
82,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
87,16 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
91,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
86,14
Економія: -3,13 грн
83,01 грн