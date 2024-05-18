АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЬОДЯНИКИ ДИТЯЧІ ІМУН льодяники, №6 - Харків (701626) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
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Всього: льодяники (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: льодяники (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Економ аптека
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Всього: льодяники (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Подорожник
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Всього: льодяники (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Донець, вул. Спортивна, 28-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, пл. Казмірука, 11
Мiська сiмейна аптека
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Всього: льодяники (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: льодяники (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38