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АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЬОДЯНИКИ ДИТЯЧІ ІМУН льодяники, №6 - Харків (701626) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
96,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
99,99
Економія: -12,30 грн
87,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
87,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: льодяники (2)
94,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: льодяники (4)
88,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (2)
91,02 грн
В інших містах:
Економ аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: льодяники (2)
86,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Донець, вул. Спортивна, 28-А
Всього: льодяники (4)
122,50
Економія: -34,81 грн
87,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, пл. Казмірука, 11
Всього: упаковка (1)
127,50
Економія: -39,81 грн
87,69 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: льодяники (5)
91,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (1)
106,99
Економія: -19,30 грн
87,69 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (2)
102,50
Економія: -14,81 грн
87,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
95,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: льодяники (5)
91,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
88,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (1)
89,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
91,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
83,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
95,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
91,20 грн