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Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг тм А+, №3 - Львів (846745) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 16
Всього: упаковка (1)
123,71 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
Всього: упаковка (1)
125,49 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
Всього: упаковка (9)
121,93 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Горохів, вул. Паркова, 22
Всього: упаковка (4)
134,26 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 7
Всього: упаковка (7)
124,11 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
Всього: упаковка (5)
121,41 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козин, вул. Берестецька, 124
Всього: упаковка (5)
134,26 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (5)
145,50 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гірка Полонка, вул. Луцька, 8
Всього: упаковка (4)
134,26 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 1
Всього: упаковка (1)
120,06 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3
Всього: упаковка (2)
120,06 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Луцьк, вул. Тимірязєва, 1
Всього: упаковка (2)
134,26 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Володимирська, 20
Всього: упаковка (8)
121,93 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Млинів, вул. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (7)
121,93 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Всього: упаковка (4)
121,93 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
Всього: упаковка (3)
124,50 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 13
Всього: упаковка (4)
125,97 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (9)
116,63 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 66-А
Всього: упаковка (5)
126,36 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 16
Всього: упаковка (1)
116,19 грн