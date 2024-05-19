Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг тм А+, №3 - Львів (846745) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Еко аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 16
Еко аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
Еко аптека
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
Волиньфарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Горохів, вул. Паркова, 22
Волиньфарм
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 7
Рівнеліки
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
Рівнеліки
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Козин, вул. Берестецька, 124
Аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Волиньфарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гірка Полонка, вул. Луцька, 8
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 1
Волиньфарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3
Волиньфарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Луцьк, вул. Тимірязєва, 1
Волиньфарм
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Володимирська, 20
Рівнеліки
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Млинів, вул. Бандери Степана, 36
Рівнеліки
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Рівнеліки
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
Волиньфарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 13
Волиньфарм
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Волиньфарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 66-А
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 16