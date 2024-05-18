Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг тм А+, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (846745) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
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Сошників, вул. Іванова, 6
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Рокитне, вул. Партизанська, 11
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Всього: упаковка (6)
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Томашгород, вул. Соборна, 17
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Клесів, вул. Центральна, 4-А
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Всього: упаковка (35)
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Тинне, вул. Українська, 6-А
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Мізоч, вул. Хмельницького Богдана, 13-А
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Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
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Клевань, вул. Центральна, 1
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Клевань, вул. Центральна, 1
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Тернопіль, вул. Бродівська, 5
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Клевань, вул. Деражнянська, 39
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Всього: упаковка (1)
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Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
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Всього: упаковка (9)
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Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 12
Волиньфарм
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Володимирець, вул. Чкалова, 4
Рівнеліки
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Всього: упаковка (3)
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Млинів, вул. Рівненська, 12
Рівнеліки
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Рівнеліки
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Млинів, вул. Бандери Степана, 36