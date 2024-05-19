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Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг тм Tabula Vita, №3 - Київ (826378) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (17)
156,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (8)
156,40 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (1)
144,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (3)
103,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (2)
103,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (3)
144,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (6)
155,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (2)
144,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (1)
103,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (7)
144,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (3)
155,10 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (2)
144,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Всього: упаковка (1)
144,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (3)
144,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (3)
144,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: упаковка (3)
144,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 2
Всього: упаковка (8)
156,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (2)
144,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Урлівська, 30
Всього: упаковка (3)
144,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
Всього: упаковка (3)
144,20 грн