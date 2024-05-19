Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг тм Tabula Vita, №3 - Київ (826378) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
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Київ, шосе Харківське, 2
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Київ, бульв. Верховної Ради, 31
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Київ, вул. Урлівська, 30
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