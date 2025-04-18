Київ (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
155,35
Економія при броні: -4,66 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
86,55
Економія при броні: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
155,35
Економія при броні: -4,66 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
6.0 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
6.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
6.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
7.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
7.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
7.6 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
7.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
86,55
Економія при броні: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
155,35
Економія при броні: -4,66 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
7.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
7.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн