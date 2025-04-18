Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
1.2 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
7.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
12.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
86,55
Економія при броні: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
343.8 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
380.0 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
380.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
380.8 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
386.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
390.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
391.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
392.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
393.5 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
400.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
86,55
Економія при броні: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
400.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
401.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Будь здоровий
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
402.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
402.6 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
403.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
403.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
86,55
Економія при броні: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
155,35
Економія при броні: -4,66 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн