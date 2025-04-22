Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
121.4 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
122.7 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
123.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
124.5 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,52
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
124.9 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
86,55
Економія при броні: -2,60 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
125.1 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
125.5 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
93,55
Економія при броні: -2,81 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,77
Економія при броні: -5,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
125.5 км
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
86,55
Економія при броні: -2,60 грн
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л №1
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОНАТ ЧП
167,80
Економія при броні: -5,03 грн