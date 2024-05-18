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АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT"Ціни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л, №1 - Харків (727766) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (12)
77,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (12)
77,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Всього: упаковка (1)
74,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
77,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
77,50 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (15)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (16)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (10)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (9)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (11)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (5)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (10)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (14)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (6)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (7)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (7)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (7)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (15)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (24)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (9)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (11)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (19)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (10)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (22)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн