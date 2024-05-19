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АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT"Ціни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л, №1 - Львів (692255) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (23)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (10)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (30)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (8)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (5)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (4)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (24)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (24)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (10)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (9)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (33)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (8)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (6)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (12)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (12)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (24)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (10)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (4)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (2)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (15)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн