Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системиАлкарнітЦіни в аптеках

Алкарніт сироп 100 мл, №1 - Запоріжжя (713293) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
384,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
444,62
Економія: -60,18 грн
384,44 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
414,76
Економія: -23,18 грн
391,58 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
421,00
Економія: -61,00 грн
360,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
384,50 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
416,99
Економія: -53,78 грн
363,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
415,15
Економія: -30,69 грн
384,46 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
384,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
426,43
Економія: -54,39 грн
372,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
414,16
Економія: -29,70 грн
384,46 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
384,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
411,62
Економія: -20,72 грн
390,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
404,85
Економія: -20,41 грн
384,44 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
444,96
Економія: -53,38 грн
391,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
384,50 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
384,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
432,85
Економія: -59,94 грн
372,91 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
384,50 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
384,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
426,65
Економія: -35,07 грн
391,58 грн