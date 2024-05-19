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Алкарніт сироп 100 мл, №1 - Львів (713293) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
355,98 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
385,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
404,96
Економія: -25,96 грн
379,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
415,99
Економія: -52,78 грн
363,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
355,98 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
523,60
Економія: -162,10 грн
361,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
384,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
384,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
404,26
Економія: -33,12 грн
371,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
422,60
Економія: -31,04 грн
391,56 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
406,99
Економія: -43,78 грн
363,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
487,99
Економія: -124,78 грн
363,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
384,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
523,99
Економія: -160,78 грн
363,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
355,98 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
409,99
Економія: -46,78 грн
363,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
445,99
Економія: -82,78 грн
363,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
473,99
Економія: -110,78 грн
363,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
423,04
Економія: -31,46 грн
391,58 грн