Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системиАлкарнітЦіни в аптеках

Алкарніт сироп 100 мл, №1 - Київ (713293) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 379 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (88)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
384,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
523,60
Економія: -162,10 грн
361,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
523,30
Економія: -161,80 грн
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
355,98 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
408,54 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
355,98 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
410,03 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (88)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
384,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
355,98 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
523,60
Економія: -162,10 грн
361,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (88)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
384,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
389,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
408,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
404,96
Економія: -35,45 грн
369,51 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
359,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (88)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
384,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (88)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
384,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (88)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
384,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
355,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
335,92 грн