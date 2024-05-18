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Алкарніт сироп 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (713293) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
425,74
Економія: -21,74 грн
404,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
421,31
Економія: -12,31 грн
409,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
443,75
Економія: -34,37 грн
409,38 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
415,92
Економія: -31,46 грн
384,46 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
403,45
Економія: -24,55 грн
378,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
455,71
Економія: -71,25 грн
384,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (199)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
384,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
430,22
Економія: -45,78 грн
384,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
355,98 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
438,10
Економія: -42,90 грн
395,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
439,58
Економія: -47,83 грн
391,75 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
429,10
Економія: -44,64 грн
384,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
404,16
Економія: -14,16 грн
390,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
424,81
Економія: -40,37 грн
384,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
355,98 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
406,89
Економія: -22,45 грн
384,44 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
419,17
Економія: -27,59 грн
391,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
435,58
Економія: -44,00 грн
391,58 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
418,14
Економія: -26,22 грн
391,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
409,65 грн