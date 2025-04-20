Київ
Бинт еко еластичний середньої розтяжності (Eco elastic bandage, medium stretch)

Бинт еко еластичний середньої розтяжності (Eco elastic bandage, medium stretch)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
305.8 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -10,20 грн
25,20 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,70 грн
26,40 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Очаків, вул. Спаська, 8
306.1 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -9,60 грн
25,80 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,10 грн
27,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 103
317.4 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -9,90 грн
25,50 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,40 грн
26,70 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
115,80
Економія при броні: -48,40 грн
67,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
441.0 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
476.8 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -9,60 грн
25,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
486.5 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м №1
Торговий Дім Алком
20,00
Економія при броні: -3,50 грн
16,50 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -6,10 грн
29,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
562.3 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Звягель, вул. Медична, 3
627.2 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,00
Економія при броні: -29,10 грн
77,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
627.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,10
Економія при броні: -29,20 грн
77,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городок, вул. Гончара Олеся, 3-Б
649.6 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -6,10 грн
29,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нетішин, просп. Незалежності, 11
678.4 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,00
Економія при броні: -29,10 грн
77,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Заставна, вул. Незалежності, 111-А
695.1 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м №1
Торговий Дім Алком
20,00
Економія при броні: -3,50 грн
16,50 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -6,10 грн
29,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сторожинець, вул. Грушевського Михайла, 8/5
703.2 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Вербова, 18-Г
719.2 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
728.6 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -6,10 грн
29,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
778.1 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -8,30 грн
28,80 грн
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
780.2 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -7,90 грн
27,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
781.1 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -7,90 грн
27,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
781.5 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 1
802.8 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,70 грн
26,40 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00 грн
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