Бинт еко еластичний середньої розтяжності (Eco elastic bandage, medium stretch)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м №1
Торговий Дім Алком
20,00
Економія при броні: -5,80 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -10,20 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,70 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
В містах поряд
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
33.4 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м №1
Торговий Дім Алком
20,00
Економія при броні: -5,80 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -10,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 1
43.1 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,70 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 35
66.0 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 11
68.7 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -10,20 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,70 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Самбір, пл. Чайковського, 2
68.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
Економія при броні: -0,90 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 36
68.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
52,32
Економія при броні: -0,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 58/1
69.0 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Д
69.3 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м №1
Торговий Дім Алком
20,00
Економія при броні: -5,80 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -10,20 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,70 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Суховоля, 31-Г
72.6 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 55
85.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
113.6 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -8,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
114.1 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
114.2 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -7,90 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Свалява, вул. Головна, 70
162.1 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Вербова, 18-Г
179.2 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 11
195.6 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,00
Економія при броні: -29,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Заставна, вул. Незалежності, 111-А
197.4 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м №1
Торговий Дім Алком
20,00
Економія при броні: -3,50 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -6,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Гончара Олеся, 3-Б
198.7 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -6,10 грн