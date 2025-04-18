Бинт еко еластичний середньої розтяжності (Eco elastic bandage, medium stretch)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
5.8 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
51.4 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м №1
Торговий Дім Алком
20,00
Економія при броні: -3,50 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -6,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
138.6 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -10,20 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,70 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
144.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -9,90 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,40 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
115,80
Економія при броні: -48,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Медична, 3
206.6 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,00
Економія при броні: -29,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
209.3 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
231.7 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 11
274.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,00
Економія при броні: -29,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
278.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,10
Економія при броні: -29,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
292.6 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -6,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Вербова, 18-Г
305.3 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Гончара Олеся, 3-Б
316.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -6,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Заставна, вул. Незалежності, 111-А
400.4 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м №1
Торговий Дім Алком
20,00
Економія при броні: -3,50 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -6,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Грушевського Михайла, 8/5
431.3 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Очаків, вул. Спаська, 8
433.7 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -9,60 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 1
434.5 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,70 грн
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
448.2 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
451.0 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -7,90 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
451.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні: -7,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
452.3 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком