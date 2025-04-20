Київ
Про товар
Ціни
Бинт еко еластичний середньої розтяжності (Eco elastic bandage, medium stretch)
Бинт еко еластичний середньої розтяжності (Eco elastic bandage, medium stretch)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
199.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-9,60 грн
25,80
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні:
-10,10 грн
27,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
209.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-9,90 грн
25,50
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні:
-10,40 грн
26,70
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
115,80
Економія при броні:
-48,40 грн
67,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
219.6 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-10,20 грн
25,20
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні:
-10,70 грн
26,40
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
346.5 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-9,60 грн
25,80
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
346.6 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,20
Економія при броні:
-50,20 грн
57,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
385.7 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м №1
Торговий Дім Алком
20,00
Економія при броні:
-3,50 грн
16,50
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-6,10 грн
29,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
438.7 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
501.3 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,10
Економія при броні:
-29,20 грн
77,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Медична, 3
514.1 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,00
Економія при броні:
-29,10 грн
77,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Гончара Олеся, 3-Б
520.7 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-6,10 грн
29,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 11
559.3 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,00
Економія при броні:
-29,10 грн
77,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Заставна, вул. Незалежності, 111-А
563.0 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м №1
Торговий Дім Алком
20,00
Економія при броні:
-3,50 грн
16,50
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-6,10 грн
29,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Грушевського Михайла, 8/5
570.3 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Вербова, 18-Г
601.7 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
619.7 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-6,10 грн
29,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
647.2 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні:
-8,30 грн
28,80
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
649.2 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-7,90 грн
27,50
грн
Забронювати
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
650.1 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-7,90 грн
27,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
650.5 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 1
675.3 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні:
-10,70 грн
26,40
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню