Київ
Про товар
Ціни
Бинт еко еластичний середньої розтяжності (Eco elastic bandage, medium stretch)
Бинт еко еластичний середньої розтяжності (Eco elastic bandage, medium stretch)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
303.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-10,20 грн
25,20
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні:
-10,70 грн
26,40
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 103
354.8 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-9,90 грн
25,50
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні:
-10,40 грн
26,70
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
115,80
Економія при броні:
-48,40 грн
67,40
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
410.1 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
461.7 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м №1
Торговий Дім Алком
20,00
Економія при броні:
-3,50 грн
16,50
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-6,10 грн
29,30
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Очаків, вул. Спаська, 8
511.7 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-9,60 грн
25,80
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні:
-10,10 грн
27,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
555.8 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-9,60 грн
25,80
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
597.6 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Медична, 3
616.9 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,00
Економія при броні:
-29,10 грн
77,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
670.2 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,10
Економія при броні:
-29,20 грн
77,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нетішин, просп. Незалежності, 11
684.3 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
107,00
Економія при броні:
-29,10 грн
77,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
696.1 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-6,10 грн
29,30
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городок, вул. Гончара Олеся, 3-Б
702.8 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-6,10 грн
29,30
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Вербова, 18-Г
715.6 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Заставна, вул. Незалежності, 111-А
772.0 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м №1
Торговий Дім Алком
20,00
Економія при броні:
-3,50 грн
16,50
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-6,10 грн
29,30
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сторожинець, вул. Грушевського Михайла, 8/5
792.5 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 1
838.4 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні:
-10,70 грн
26,40
грн
Забронювати
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
838.4 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м №1
Торговий Дім Алком
37,10
Економія при броні:
-8,30 грн
28,80
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
841.1 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-7,90 грн
27,50
грн
Забронювати
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
842.0 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м №1
Торговий Дім Алком
35,40
Економія при броні:
-7,90 грн
27,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
842.4 км
БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м №1
Торговий Дім Алком
57,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню