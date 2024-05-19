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БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м, №1 - Київ (715412) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-У
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (5)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Звягель, вул. Медична, 3
Всього: упаковка (4)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нетішин, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/4
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Горохів, вул. Шевченка, 16-А
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (3)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 1
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
Всього: упаковка (4)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (5)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городок, пл. Гайдамаків, 15-А
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, пл. Ринок, 35
Всього: упаковка (2)
40,00 грн