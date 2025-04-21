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Грип A/B-тест-МБА тест-набір (Flu A/B test-MBA test kit)
Грип A/B-тест-МБА тест-набір (Flu A/B test-MBA test kit)
Вінниця
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
100.9 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
133.0 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
152.5 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
178.1 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
179.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
183.2 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
184.1 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
185.4 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
186.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
186.6 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
187.1 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
187.2 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
187.9 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
188.0 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
188.5 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
190.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
190.7 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
190.9 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
191.1 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
191.8 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
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