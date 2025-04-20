Грип A/B-тест-МБА тест-набір (Flu A/B test-MBA test kit)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
112.9 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
140.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
224.7 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
225.6 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
405.4 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
437.9 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
447.0 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
447.6 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
448.0 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
449.1 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
450.4 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
453.7 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
454.6 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
456.6 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
457.5 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
457.8 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
458.7 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
459.7 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні: -11,80 грн