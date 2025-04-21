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Грип A/B-тест-МБА тест-набір (Flu A/B test-MBA test kit)
Грип A/B-тест-МБА тест-набір (Flu A/B test-MBA test kit)
Кривий Ріг
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
259.1 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
318.1 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
325.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
325.7 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
337.2 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
339.8 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.2 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
340.6 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
341.8 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
344.0 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
344.9 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
346.5 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
346.7 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
347.6 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
347.7 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
347.7 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
347.7 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
348.2 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
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