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Грип A/B-тест-МБА тест-набір (Flu A/B test-MBA test kit)
Грип A/B-тест-МБА тест-набір (Flu A/B test-MBA test kit)
Харків
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
380.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
380.8 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
386.9 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
400.1 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
402.6 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
403.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
404.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
405.2 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
405.6 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
406.9 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
407.9 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
408.5 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
409.0 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
409.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
410.0 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
410.2 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
410.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
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