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Грип A/B-тест-МБА тест-набір (Flu A/B test-MBA test kit)
Грип A/B-тест-МБА тест-набір (Flu A/B test-MBA test kit)
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
359.5 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
359.5 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
379.0 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
381.8 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
381.8 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
382.1 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
383.1 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
384.1 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
386.9 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
387.2 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
387.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
387.7 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
388.8 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
388.9 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
389.0 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
408,02
Економія при броні:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
389.3 км
ГРИП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНГТИГЕНІВ ВІРУСУ ГРИПУ A ТА B тест-набір №1
ТОВ "Медбіоальянс"
393,45
Економія при броні:
-11,80 грн
381,65
грн
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