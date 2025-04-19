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Катетер нелатона жіночий Волес стерильний (Non-latton female catheter Voles sterile)
Катетер нелатона жіночий Волес стерильний (Non-latton female catheter Voles sterile)
Одеса
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,86
Економія при броні:
-0,60 грн
8,26
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Саврань, вул. Миру, 68
188.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
7,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
269.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
5,60
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
271.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,66
Економія при броні:
-0,40 грн
8,26
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Покров, вул. Центральна, 25
289.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,04
Економія при броні:
-0,38 грн
7,66
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Покров, вул. Центральна, 52
290.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,84
Економія при броні:
-0,58 грн
8,26
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
345.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,30
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
346.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
346.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
7,77
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
350.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
5,93
Економія при броні:
-0,26 грн
5,67
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
356.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,67
Економія при броні:
-0,41 грн
8,26
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Бар, вул. Каштанова, 11
365.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,70
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
370.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,59
Економія при броні:
-0,33 грн
8,26
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 46
370.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,31
Економія при броні:
-0,45 грн
7,86
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
371.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,64
Економія при броні:
-0,48 грн
8,16
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
371.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧІЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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