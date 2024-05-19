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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 56/007, №1 - Львів (513678) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
179,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
179,76 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
205,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
179,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
179,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
179,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
179,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
190,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
219,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
216,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
168,42 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
201,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
206,05
Економія: -0,44 грн
205,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
186,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
175,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
182,46 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
208,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
205,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
204,48 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
204,54
Економія: -0,21 грн
204,33 грн